Токаев дал ряд поручений правительству после трагедии в Ұлытау

В заявлении Токаева, которое публикует Акорда, подчеркивается, что «имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности».
Компании, отмечает он, недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это, со слов главы государства, приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников. ️
- Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:
- Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;
- Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;
- Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;
- По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;
- Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.
️Данные поручения главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.