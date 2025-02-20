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Токаев дал ряд поручений правительству после трагедии в Ұлытау

В связи с трагедией на руднике корпорации «Казахмыс» в Ұлытау президент обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В заявлении Токаева, которое публикует Акорда, подчеркивается, что «имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности».

Компании, отмечает он, недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это, со слов главы государства, приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников. ️

  • Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:
  • Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;
  • Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;
  • Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;
  • По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;
  • Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.

️Данные поручения главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.