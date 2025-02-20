Bloomberg: пренебрежение США G20 может стать подарком для стран БРИКС

Претория, которая до ноября 2025 года председательствует в G20, готовится к сокращенному участию США в работе «Большой двадцатки», в том числе к тому, что Трамп может отказаться от участия в ноябрьском саммите, чтобы поставить Рамафосу в неловкое положение. Учитывая это, ЮАР будет стремиться к тому, чтобы страны G20 достигли консенсуса до ноября. Она будет настаивать на реформировании многосторонних институтов, включая как саму «двадцатку», так и Международный уголовный суд (МУС).