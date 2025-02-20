Bloomberg: пренебрежение США G20 может стать подарком для стран БРИКС

ЮАР, согласно статье, должна была стать первой в Африке страной, принимающей форум «Большой двадцатки». Однако это событие было омрачено публичной перепалкой Трампа с Рамафосой по поводу земельного законодательства ЮАР, политики равенства и войны Израиля с Газой. В результате госсекретарь США Марко Рубио отказался приехать на встречу в Йоханнесбурге, которая проходит в четверг. А министр финансов США Скотт Бессент вечером в среду сообщил, что отменяет поездку на встречу министров финансов G20, которая состоится на следующей неделе.
Претория, которая до ноября 2025 года председательствует в G20, готовится к сокращенному участию США в работе «Большой двадцатки», в том числе к тому, что Трамп может отказаться от участия в ноябрьском саммите, чтобы поставить Рамафосу в неловкое положение. Учитывая это, ЮАР будет стремиться к тому, чтобы страны G20 достигли консенсуса до ноября. Она будет настаивать на реформировании многосторонних институтов, включая как саму «двадцатку», так и Международный уголовный суд (МУС).
Крайне важно, чтобы институты, созданные после Второй мировой войны, эволюционировали, чтобы представлять новый мировой порядок, в котором голос Глобального Юга будет не второстепенным, а центральным в мировых делах.
Трамп на фоне нападок на мировой порядок, управляемый многосторонними институтами, которые США помогли создать, уже вышел из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского соглашения по климату. Однако такая его позиция может дать шанс ЮАР и ее союзникам усилить свои аргументы в пользу многосторонности.
Это возможность для мира показать, сможет ли он жить без США или нет.
Что касается позиций других стран БРИКС, то Бразилия недовольна стремлением США разрушить многосторонний порядок путем «тарифного протекционизма» Трампа и его «односторонних мер запугивания». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейрм, который предостерег от «закона сильнейшего».
Аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел Китая Ван И, который призвал к укреплению ООН и многосторонних институтов и подчеркнул, что ни одна страна «не может справиться с этим в одиночку».
С ними согласна Сануша Найду, аналитик по внешней политике Института глобального диалога в Претории: если Трамп решит саботировать саммит G20, он рискует уступить власть развивающимся державам, в первую очередь Китаю.
Да, США могущественны, но не так, как раньше. Мы живем в поликризисном мире — в мире, где нет единого центра силы.
В любом случае грядут непростые времена, поскольку по завершении ноябрьского саммита планируется, что председательство в G20 от ЮАР примут США.