Главу Татарстана Рустама Минниханова попросили о программе капремонта детсадов

Главу Татарстана Рустама Минниханова попросили поддержать детские сады и учреждения дополнительного образования в Казани программами капитального ремонта. С таким предложением выступила депутат Казгордумы Людмила Андреева.
В столице республики свыше половины детсадов нуждаются в ремонте: где-то истрепан пол, где-то протекает крыша. Речь идет о 188 дошкольных учреждениях. Еще 54 детсада находятся в аварийном состоянии, а 12 и вовсе закрыты.
Минниханов ответил, что этот вопрос услышан и будет внимательно рассмотрен. Однако с некоторыми вещами придется немного подождать и отнестись к этому с пониманием, заявил глава региона.
Ранее в Татарстане Роспотребнадзор нашел нарушения почти в 93% проверенных детсадов.