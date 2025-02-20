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Главу Татарстана Рустама Минниханова попросили о программе капремонта детсадов

С таким предложением выступила Казгордума.

Источник: Комсомольская правда

Главу Татарстана Рустама Минниханова попросили поддержать детские сады и учреждения дополнительного образования в Казани программами капитального ремонта. С таким предложением выступила депутат Казгордумы Людмила Андреева.

В столице республики свыше половины детсадов нуждаются в ремонте: где-то истрепан пол, где-то протекает крыша. Речь идет о 188 дошкольных учреждениях. Еще 54 детсада находятся в аварийном состоянии, а 12 и вовсе закрыты.

Минниханов ответил, что этот вопрос услышан и будет внимательно рассмотрен. Однако с некоторыми вещами придется немного подождать и отнестись к этому с пониманием, заявил глава региона.

Ранее в Татарстане Роспотребнадзор нашел нарушения почти в 93% проверенных детсадов.