В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией

По его данным, на базе военных учебных заведений вооруженных сил РФ была организована подготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Также была организована подготовка расчетов ЗРС С-400 и ОТРК «Искандер» с выполнением боевых пусков из указанных систем на полигонах ВС России.