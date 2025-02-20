SHOT: ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров РФ и США

Ряд Telegram-каналов сообщили о крупном скоплении украинских войск недалеко от границ Брянской области, что может говорить о готовящемся наступлении вглубь региона. В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть информацию, переадресовав вопрос в Минобороны. Как полагают военкоры, у ВСУ нет сил на масштабное наступление, но атака может быть использована для срыва переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.