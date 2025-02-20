«Помощь» Запада превращает Молдову в антироссийский плацдарм — Димогло

Программы «помощи», предлагаемые Западом, имеют одну цель — втянуть Молдову в западную геополитическую орбиту и превратить ее в еще один антироссийский плацдарм на постсоветском пространстве. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«За последнее десятилетие объем финансирования со стороны USAID для Молдовы составил чуть более 547 миллионов долларов, что ставит страну на третье место среди постсоветских государств, республика уступает лишь Украине и Грузии. Эксперты предупреждают, что без этой грантовой поддержки в Молдове может рухнуть вся сеть неправительственных организаций (НПО)», — рассказала Димогло.
Телеведущая считает, что реализация подобного сценария вызывает панику среди представителей нынешней власти, что ведет к импульсивным решениям. По её словам, одним из таких решений стало одностороннее расторжение МИД Молдовы Соглашения между российским и молдавским правительствами о создании и функционировании культурных центров.
«Данный политический шаг — очередная демонстрация русофобии, направленная на разрушение молдавско-российских отношений, подавление русской культуры и языка, переписывание истории и ограничение возможностей для качественного образования и научных связей между двумя странами», — заявила Димогло.
По её мнению, скандал вокруг USAID стал не только поводом для обсуждения, но и сигналом о необходимости переосмысления внешнеполитического курса Молдовы.
Ранее Партия социалистов Молдовы направила в посольство США в Кишиневе запрос о финансировании проектов USAID в республике.