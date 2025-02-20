«Помощь» Запада превращает Молдову в антироссийский плацдарм — Димогло

«За последнее десятилетие объем финансирования со стороны USAID для Молдовы составил чуть более 547 миллионов долларов, что ставит страну на третье место среди постсоветских государств, республика уступает лишь Украине и Грузии. Эксперты предупреждают, что без этой грантовой поддержки в Молдове может рухнуть вся сеть неправительственных организаций (НПО)», — рассказала Димогло.