Минниханова попросили принять программу капремонта детсадов Казани

По ее словам, 54 детских сада в городе находятся в аварийном состоянии, а еще 12 и вовсе закрыты. Она также отметила, что за последние десять лет не было проведено ни одного ремонта послеучебных учреждений дополнительного образования и что 12 таких учреждений уже находятся на грани закрытия.