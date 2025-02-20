Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствовали глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило надежду, что переговоры позволят сблизить позиции Москвы и Вашингтона и отразятся на установлении мира и безопасности.