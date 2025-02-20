Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Молдавия использовала энергетический кризис для нанесения максимального ущерба Приднестровью, заявил в четверг глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Безусловно, гуманитарно-энергетический кризис стал апогеем совокупного многолетнего давления на Приднестровье. Хронология развития кризиса показывает, что Кишинев намеренно использовал данный фактор для нанесения республике и нашим гражданам максимально возможного ущерба», — сказал Игнатьев в ходе заседания коллегии МИД ПМР.
Глава МИД ПМР также напомнил об инициативе Приднестровья направить совместное обращение с призывом продолжить транзит российского газа. По его словам, молдавская сторона не только её отвергла, но и организовала информационную кампанию по дискредитации России и Приднестровья.
Приднестровье справилось с очередным стресс-тестом, приобрело ценный опыт, заручилось поддержкой здоровых сил и не отреклось от своих стратегических целей и идентичности. Думаю, для многих стал неожиданностью уникальный уровень народного единства, стрессоустойчивости общества и жизнеспособности государственных механизмов нашей республики.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.