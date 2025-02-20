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Актёра Певцова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине

Народного артиста России Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к десяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в СБУ.

Источник: РИА "Новости"

«Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов… Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказано в сообщении Службы безопасности Украины.

Артист обвиняется в «пропаганде войны», распространении «антиукраинских нарративов», «призывах к захвату власти и всей территории Украины» и голосовании за присоединение новых региаонов к России.

Заочные обвинения в адрес Певцова на Украине были выдвинуты еще в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы российского политолога Сергея Михеева.