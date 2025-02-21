Пекин не принимает участия в мирных переговорах по Украине ни в качестве союзника России, ни в качестве авторитетного представителя мировой общественности. Хотя китайские официальные лица в последние дни одобрили достижение США и Россией «соглашения» о начале мирных переговоров, Китай остается в стороне от стремительных событий, которые удивили местных чиновников, говорится в статье. Ставки для Си сейчас высоки. Он долгое время поддерживал как личные отношения со своим «старым другом» Путиным, так и отношения Китая с Россией, рассматривая северного соседа как ключевого партнера в борьбе за власть с Западом. Но комментарии американских официальных лиц привлекли внимание Пекина к потенциальным целям, лежащим в основе сотрудничества США с Россией. Госсекретарь США Марко Рубио назвал возможность будущего «геополитического и экономического сотрудничества» между Вашингтоном и Москвой в числе четырех ключевых вопросов, обсуждавшихся в Эр-Рияде. А Кит Келлог, представитель администрации Трампа по российско-украинским отношениям, заявил в Мюнхене, что США могут «принудить» Путина к действиям, которые ему «неприятны», включая разрушение альянсов России с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Наблюдатели скептически относятся к тому, что Вашингтон может разрушить российско-китайские отношения, учитывая их глубокое несогласие с порядком, возглавляемым США, и укоренившуюся экономическую зависимость Москвы от Пекина. Любые опасения, которые могут возникнуть в Китае по поводу ослабления связей двух стран, вероятно, усиливаются отголосками прошлого недоверия между соседями. По мнению экспертов, даже намек на смену взглядов станет благом для целей Вашингтона. Это посеет семена сомнения. Это заставит Си усомниться в стратегическом согласии с Россией, на выстраивание которого ушли последние 12 лет. Впрочем, другие считают, что Пекин может быть уверен в своих связях с Москвой. «Китайско-российские отношения развиваются по-своему, у них прочная основа и прочные институциональные связи, сложившиеся за последние десятилетия», — полагает Ю Бинь, старший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае. Китай скорее обеспокоен тем, что Россия и США уладят свои разногласия и достигнут мирного соглашения по Украине, после чего администрация Трампа переключит свое внимание на Китай. На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет дал понять, что США не могут сосредоточиться на безопасности на своем континенте, поскольку должны уделять приоритетное внимание «сдерживанию войны с Китаем». Если бы Трампу не удалось напрямую связаться с Путиным, Пекин, возможно, попытался бы смягчить некоторые трения с США, работая с Вашингтоном над тем, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров. Однако теперь неясно, будет ли Китай играть хоть какую-то роль в будущих мирных переговорах по Украине. Все же, если соглашение будет достигнуто, Пекин может через ООН направить миротворческие силы на Украину и будет заинтересован сыграть свою роль в восстановлении страны. Пока же китайские официальные лица использовали шквал дипломатии, чтобы попытаться вернуть утраченную любовь Европы. Они призывают все заинтересованные стороны «включиться в процесс мирных переговоров» и тем самым подтверждают право Европы на мирное урегулирование. В то же время они пытаются «заигрывать» с Владимиром Зеленским, которому Пекин уделял мало внимания с начала конфликта. После субботней встречи министра иностранных дел Китая Ван И с украинскими официальными лицами в Германии Зеленский заявил, что для Киева важно привлечь Китай, чтобы он помог оказать давление на Путина для прекращения конфликта. «Мы впервые видим интерес Китая. За стол переговоров должны сесть те страны, которые готовы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности, оказание помощи… и инвестиции в восстановление Украины», — заявил Зеленский на пресс-конференции во вторник.