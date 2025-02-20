Глава ПМР убежден, что Приднестровье признают на международном поле

«Я убеждён в том, что у нас однозначно будет светлое будущее. Мы добьёмся своего признания. Приднестровский народ ждёт этого, но самое главное достоин этого. Поэтому, конечно же, в рамках именно наших принципиальных вопросов в этой части надо продолжать диалог и, что очень важно, прилагать все возможные усилия для сохранения мира на приднестровской земле», — написал Красносельский.