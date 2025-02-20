Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах

«От имени народа и правительства Индии сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь в ходе недавно прошедших выборов. Индию и Беларусь традиционно связывают теплые и дружеские отношения. Наше взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, культура, образование и межличностные контакты успешно развивается. Наше членство в многосторонних форумах, таких как ШОС, ООН и другие платформы, предоставляет нам возможности для совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в поздравлении.