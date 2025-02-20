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Премьер-министр Индии поздравил Лукашенко с победой на выборах

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«От имени народа и правительства Индии сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь в ходе недавно прошедших выборов. Индию и Беларусь традиционно связывают теплые и дружеские отношения. Наше взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, культура, образование и межличностные контакты успешно развивается. Наше членство в многосторонних форумах, таких как ШОС, ООН и другие платформы, предоставляет нам возможности для совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в поздравлении.

«Я с нетерпением жду совместной работы по дальнейшему углублению и расширению наших связей в новых областях сотрудничества для более полной реализации истинного потенциала наших двусторонних отношений», — отметил премьер-министр Индии.

Нарендра Моди пожелал Александру Лукашенко успехов и крепкого здоровья, а также передал наилучшие пожелания мира, прогресса и процветания дружественному народу Беларуси.

Лукашенко Александр