Генсек НАТО положительно оценил инициативу Трампа по Украине

«США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. Именно это сказали США. Но также было сказано, что все лежит на столе. В НАТО действительно существует больше единства в том, что нам нужны сильные гарантии безопасности для Украины… И я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, а также Великобритания и Франция думают, что бы это могло быть. Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине», — пояснил генсек.