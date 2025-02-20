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Последние зарубежные новости за 20 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 20 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО

Источник: AP 2024

США рассматривают возможность обещания автоматического вступления Украины в НАТО в случае нарушения Россией условий сделки. Это должно снизить обеспокоенность Киева и ЕС. Однако ключевым условием остается сделка по редкоземельным металлам, которая пока не заключена.

FT: США выступили упоминания России как агрессора в коммюнике G7

Источник: Reuters

США выступили против включения термина «агрессор» в отношении России в коммюнике «Большой семерки», приуроченном к третьей годовщине начала СВО. Кроме того, участие Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 пока не согласовано.

Sky News узнал о новом саммите по Украине под эгидой Британии

Великобритания готовит мирный саммит по Украине с участием европейских стран. Западные чиновники обсуждают размещение до 30 тыс. военных в украинских городах и портах без миротворческих функций.

Bloomberg назвал «иллюзией» большие запасы редкоземов на Украине

Колумнист Bloomberg Хавьер Блас назвал ошибочной идею Дональда Трампа о редкоземельных минералах Украины. Значительных месторождений в стране нет, кроме небольших запасов скандия.

NBC: США изучают варианты сокращения военного присутствия в Европе

Источник: Reuters

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Европе и его частичного перемещения к границе с Мексикой и в Азиатско-Тихоокеанский регион.