Последние зарубежные новости за 20 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

NBC узнал о возможном пункте сделки по Украине с членством в НАТО
США рассматривают возможность обещания автоматического вступления Украины в НАТО в случае нарушения Россией условий сделки. Это должно снизить обеспокоенность Киева и ЕС. Однако ключевым условием остается сделка по редкоземельным металлам, которая пока не заключена.
FT: США выступили упоминания России как агрессора в коммюнике G7
США выступили против включения термина «агрессор» в отношении России в коммюнике «Большой семерки», приуроченном к третьей годовщине начала СВО. Кроме того, участие Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 пока не согласовано.
Sky News узнал о новом саммите по Украине под эгидой Британии
Великобритания готовит мирный саммит по Украине с участием европейских стран. Западные чиновники обсуждают размещение до 30 тыс. военных в украинских городах и портах без миротворческих функций.
Bloomberg назвал «иллюзией» большие запасы редкоземов на Украине
Колумнист Bloomberg Хавьер Блас назвал ошибочной идею Дональда Трампа о редкоземельных минералах Украины. Значительных месторождений в стране нет, кроме небольших запасов скандия.
NBC: США изучают варианты сокращения военного присутствия в Европе
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Европе и его частичного перемещения к границе с Мексикой и в Азиатско-Тихоокеанский регион.