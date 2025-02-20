«В американских СМИ взрываются головы от этого, потому что они говорят: “Почему вы разговариваете с Россией?” А как закончить войну, если вы не собираетесь говорить с Россией? Нужно состоять в контакте со всеми, кто участвует в боевых действиях, если вы действительно хотите завершить конфликт», — заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине необходимо поддерживать контакты с Россией, заявил в четверг вице-президент США Джей-Ди Вэнс.