Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине

«В американских СМИ взрываются головы от этого, потому что они говорят: “Почему вы разговариваете с Россией?” А как закончить войну, если вы не собираетесь говорить с Россией? Нужно состоять в контакте со всеми, кто участвует в боевых действиях, если вы действительно хотите завершить конфликт», — заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.