Вэнс назвал нелегальную миграцию главной угрозой для Европы

«Итак, главная угроза в Европе, и я бы сказал, что примерно 30 дней назад (до инаугурации президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) она была самой большой угрозой в Соединенных Штатах, заключается в том, что лидеры Запада решили, что им следует впускать в свои страны миллионы и миллионы не прошедших проверку иностранных мигрантов. Это самая большая угроза для Европы, и, честно говоря, она остается, кстати, самой большой угрозой для Соединенных Штатов», — подчеркнул вице-президент.
По его мнению, «если демократы когда-нибудь снова получат власть [в США], они попытаются» восстановить масштабный поток мигрантов в США. «Мы не можем восстановить западную цивилизацию, мы не можем восстановить Соединенные Штаты Америки или Европу, позволяя миллионам и миллионам нелегальных мигрантов без проверок въезжать в нашу страну. Этому нужно положить конец», — подчеркнул Вэнс.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, он заявил, что совершаемые мигрантами преступления в ЕС можно избежать путем ужесточения соответствующей политики.