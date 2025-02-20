Вэнс назвал нелегальную миграцию главной угрозой для Европы

«Итак, главная угроза в Европе, и я бы сказал, что примерно 30 дней назад (до инаугурации президента США Дональда Трампа — прим. ТАСС) она была самой большой угрозой в Соединенных Штатах, заключается в том, что лидеры Запада решили, что им следует впускать в свои страны миллионы и миллионы не прошедших проверку иностранных мигрантов. Это самая большая угроза для Европы, и, честно говоря, она остается, кстати, самой большой угрозой для Соединенных Штатов», — подчеркнул вице-президент.