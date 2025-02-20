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Володин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект, вернуться на российский рынок им теперь будет непросто, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект, убытки понесли они, а не мы. Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сказал Володин журналистам.

По его словам, в Госдуме поддерживают мнение главы Минпромторга Антона Алиханова о том, что уход зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности.

«Это касается всего производственного сектора. Освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом», — отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год.

«Суверенная политика нашей страны позволяет нам наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы. И среди них точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, делая “громкие” заявления о России», — добавил Володин.

Володин Вячеслав