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The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола

Британский журнал The Economist опубликовал 20 февраля обложку с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во главе стола, написав, что эта неделя стала «самой мрачной» для Европы.

Источник: РИА "Новости"

«При Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе во время конфликта. Последствия для безопасности Европы серьезны, но их еще предстоит осознать лидерам и народам континента», — говорится в материале.

Журнал отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу, а также напомнил, что европейских представителей не пригласили на переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы «выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов», пишет журнал.

«Она (Европа. — Ред.) попала в ловушку устаревшего мировоззрения многосторонних договоров и общих ценностей», — подчеркивается в материале.

13 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе обмен граждан России и США, урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

Позднее, 18 февраля, прошли переговоры между делегациями России и США в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде. Путин и американский президент Дональд Трамп высоко оценили результаты этой встречи. Российский лидер подчеркнул, что желает встретиться с американским коллегой.

Путин Владимир
Трамп Дональд