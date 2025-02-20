The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола

Журнал отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу, а также напомнил, что европейских представителей не пригласили на переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы «выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов», пишет журнал.