The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола

«При Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе во время конфликта. Последствия для безопасности Европы серьезны, но их еще предстоит осознать лидерам и народам континента», — говорится в материале.
Журнал отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу, а также напомнил, что европейских представителей не пригласили на переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы «выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов», пишет журнал.
«Она (Европа. — Ред.) попала в ловушку устаревшего мировоззрения многосторонних договоров и общих ценностей», — подчеркивается в материале.
13 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе обмен граждан России и США, урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Позднее, 18 февраля, прошли переговоры между делегациями России и США в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде. Путин и американский президент Дональд Трамп высоко оценили результаты этой встречи. Российский лидер подчеркнул, что желает встретиться с американским коллегой.