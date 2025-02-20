Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.
«За что такая “честь”? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны, и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага», — написал Певцов.
При этом он подчеркнул, что относиться серьезно к этим «приговорам» и срокам никак не получается. Певцов выразил уверенность, что очень скоро «цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация» территорий бывшей Украины, а «настоящие преступники сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил».
По его словам, Украина никогда не была самостоятельным государством.
«В начале 90-х, когда шанс стать незалежной Украине представился, она им не воспользовалась, а “легла” под своих западных кураторов. В настоящее время этот окраинный кусок Российской державы, имеющий внешние признаки государства, управляется нелегитимным просроченным диктатором, дни которого сочтены», — отметил артист.