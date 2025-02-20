Певцов высказался о заочном приговоре на Украине

При этом он подчеркнул, что относиться серьезно к этим «приговорам» и срокам никак не получается. Певцов выразил уверенность, что очень скоро «цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация» территорий бывшей Украины, а «настоящие преступники сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил».