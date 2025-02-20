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Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня (20 февраля — ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел стран G20. В ходе встречи обсуждался процесс прекращения войны между Украиной и Россией», — сообщил собеседник агентства.

Лавров Сергей