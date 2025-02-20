Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой

«Сегодня (20 февраля — ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел стран G20. В ходе встречи обсуждался процесс прекращения войны между Украиной и Россией», — сообщил собеседник агентства.