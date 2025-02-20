Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского

На брифинге для журналистов в Белом доме он сообщил, что Зеленский «должен вернуться за стол переговоров» по сделке об украинских ресурсах. «И мы продолжим обсуждать, куда движется эта сделка. Опять же, у нас есть обязательства перед [американскими] налогоплательщиками. Я считаю, что это возможность, президент [США Дональд Трамп] считает, что это возможность для Украины. На мой взгляд, для будущего Украины и ее безопасности нет ничего лучше, чем долгосрочные инвестиции Соединенных Штатов в ее процветание. И еще одним из ключевых моментов [сделки] являются гарантии безопасности [Украине]», — резюмировал он.