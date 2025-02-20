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Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разочарован действиями и высказываниями Владимира Зеленского, оскорбления с его стороны неприемлемы. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Источник: Reuters

«Его [Трампа] разочарование президентом Зеленским, о чем вы уже слышали, вызвано рядом причин. Во-первых, должна быть глубокая признательность (со стороны Киева — прим. ТАСС) за все, что было сделано американцами, американскими налогоплательщиками, президентом Трампом во время его первого срока и после него. Потому некоторые заявления со стороны Киева и, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа неприемлемы», — сказал Уолтц.

Зеленский предпочел вместо конструктивной работы по сделке, затрагивающей природные ресурсы, использовать вызывающую риторику в адрес США, сообщил Уолтц.

Он отметил, что министр финансов США Скотт Бессент «лично отправился [в Киев], чтобы предложить украинцам то, что нельзя назвать иначе, как исторической возможностью», пояснив, что речь идет о сделке, предполагающей «совместные инвестиции США и Украины в их минералы и ресурсы». По его словам, это помимо прочего позволило бы «обеспечить долгосрочную безопасность Украины».

«Но вместо вступления в конструктивные переговоры о дальнейшей судьбе этой сделки мы получили в СМИ огромное количество неуместной риторики», — резюмировал он.

Положения о гарантиях безопасности Украине являются ключевой частью сделки с Соединенными Штатами об украинских полезных ископаемых, заявил Уолтц.

На брифинге для журналистов в Белом доме он сообщил, что Зеленский «должен вернуться за стол переговоров» по сделке об украинских ресурсах. «И мы продолжим обсуждать, куда движется эта сделка. Опять же, у нас есть обязательства перед [американскими] налогоплательщиками. Я считаю, что это возможность, президент [США Дональд Трамп] считает, что это возможность для Украины. На мой взгляд, для будущего Украины и ее безопасности нет ничего лучше, чем долгосрочные инвестиции Соединенных Штатов в ее процветание. И еще одним из ключевых моментов [сделки] являются гарантии безопасности [Украине]», — резюмировал он.

Трамп Дональд