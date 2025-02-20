WSJ: Союзники США опасаются вывода американских войск из Европы

Неназванные военные чиновники США рассказали WSJ, что ожидают указания о выводе вооруженных сил из Евросоюза, несмотря на отсутствие такого приказа сейчас. По оценке газеты, «болезненным ударом» для стран ЕС стала критика главы Белого дома в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Этот эпизод заставил европейских лидеров задуматься о жизнеспособности НАТО.
Сегодня утром телеканал NBC News сообщал, что Вашингтон рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой. 17 февраля в беседе с Bloomberg такое развитие событий допустил и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.
Также сегодня американский вице-президент Джей Ди Вэнс на конференции в Вашингтоне подчеркнул, что США давно призывают Европу «взять на себя большую ответственность за свою оборону». При этом он заверил, что США сохранят альянсы с Европой.