Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для Украины

В ходе интервью AP Зеленский отметил, что не знает детально, как США оформляли помощь «на бумаге», но Украина «не деньгами, а оружием» получила $70−76 млрд американской помощи. «Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ — может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все», — сказал он.