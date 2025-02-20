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Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде

Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Источник: РИА "Новости"

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде», — сказал Лавров.

По его словам, стороны согласились в том, что международные отношения нужно выстраивать, основываясь на признании национальных интересов у всех стран.

Он также подчеркнул необходимость опираться на принципы Устава ООН при разрешении геополитических противоречий.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые после начала военной операции на Украине переговоры высокопоставленных представителей России и США. Президент России Владимир Путин назвал целью прошедшей встречи «повышение доверия» между Москвой и Вашингтоном.

Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев отказался признавать итоги переговоров в Эр-Рияде.

Лавров Сергей
переговоры