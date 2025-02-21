Bloomberg: G7 намерена отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из РФ

Как отмечается, из него, вероятно, будет удален призыв к странам-союзницам «дать указания своим министрам финансов ужесточить или изменить потолок цен на российскую нефть таким образом, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам». Издание также пишет, что «семерка» пока не может прийти к единому мнению по формулировкам, касающимся гарантий безопасности для Киева, и, скорее всего, смягчит риторику на эту тему в своем документе.