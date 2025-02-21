Bloomberg: G7 намерена отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из РФ

Как отмечается, из него, вероятно, будет удален призыв к странам-союзницам «дать указания своим министрам финансов ужесточить или изменить потолок цен на российскую нефть таким образом, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам». Издание также пишет, что «семерка» пока не может прийти к единому мнению по формулировкам, касающимся гарантий безопасности для Киева, и, скорее всего, смягчит риторику на эту тему в своем документе.
Ранее Bloomberg сообщало, что G7 планирует пересмотреть ценовой лимит на нефть из России. По сведениям агентства, совместное заявление Группы семи может быть опубликовано 24 февраля.
Газета Financial Times в свою очередь сообщала, что Соединенные Штаты выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в совместном заявлении G7, приуроченном к трехлетней годовщине начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Кроме того, источники издания отмечали, что между членами «семерки» нет согласия по вопросу об участии Владимира Зеленского в виртуальном саммите группы, который также должен пройти 24 февраля.