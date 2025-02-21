Посольство РФ призвало Молдавию пересмотреть решение о закрытии Русского дома

«Надуманными являются комментарии о якобы “агрессивной позиции” некоторых деятелей культуры в отношении ситуации на Украине. Если бы представители министерства интересовались мероприятиями в РЦНК, а не руководствовались навязанными извне утопичными установками, то прекрасно бы знали, что на его полях звучат исключительно миролюбивые декларации», — говорится в сообщении.