Посольство РФ призвало Молдавию пересмотреть решение о закрытии Русского дома

В комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии, подчёркивается, что деятельность центра ведётся в строгом соответствии с межправительственным соглашением 1998 года и молдавским законодательством.
«Надуманными являются комментарии о якобы “агрессивной позиции” некоторых деятелей культуры в отношении ситуации на Украине. Если бы представители министерства интересовались мероприятиями в РЦНК, а не руководствовались навязанными извне утопичными установками, то прекрасно бы знали, что на его полях звучат исключительно миролюбивые декларации», — говорится в сообщении.
Посольство также выразило недоумение в связи с заявлениями молдавского министра культуры, который назвал закрытие Русского дома заранее спланированной акцией, а не реакцией на инцидент с беспилотниками.
Ранее в Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России. Члены русской общины Молдавии вышли на акцию у здания МИД республики с требованием отказаться от закрытия Российского культурного центра (Русского дома). Участники протеста вынесли флаги России и Молдавии и кричали «Молдова! Россия! Дружба!».