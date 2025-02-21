Макрон призвал согласовать план «массивной обороны» Европы

Он заявил, что среди европейцев «вызывает обеспокоенность» возобновление переговоров между Россией и США по Украине, а также неопределенность, связанная с дальнейшей поддержкой НАТО со стороны Вашингтона, который требует от ЕС вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности и также строит планы по присоединению Гренландии. Кроме того он заявил, что Россия якобы предпринимает агрессивные действия в отношении Европы и представляет для нее угрозу.
«Нам нужна стратегия на 5−10 лет, которая заключается в том, чтобы мы, европейцы, делали больше, чтобы снять с американцев эту часть бремени [по защите Европы] и быть еще более автономными», — сказал Макрон. «Это стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о плане массивной обороны и масштабных инвестиций в Европу, и мы должны принять эти стратегические решения в ближайшие недели, а также принять решение об ускорении развития экономики и технологий, потому что это тоже фактор нашей независимости», — добавил он.
Макрон пояснил, что речь идет о том, чтобы больше вкладывать средств именно в европейские оборонные предприятия и отдавать приоритет именно им при закупках. Также, говоря о Франции, он выступил за усиление средств информационной безопасности, повышение безопасности в соцсетях, защиту от внешнего вмешательства в координации с другими европейскими странами. «Нам следует быть сильной европейской опорой в рамках трансатлантического альянса, который, я надеюсь, останется единым», — заявил президент.