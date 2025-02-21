Макрон призвал согласовать план «массивной обороны» Европы

«Нам нужна стратегия на 5−10 лет, которая заключается в том, чтобы мы, европейцы, делали больше, чтобы снять с американцев эту часть бремени [по защите Европы] и быть еще более автономными», — сказал Макрон. «Это стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о плане массивной обороны и масштабных инвестиций в Европу, и мы должны принять эти стратегические решения в ближайшие недели, а также принять решение об ускорении развития экономики и технологий, потому что это тоже фактор нашей независимости», — добавил он.