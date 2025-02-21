Британское издание The Economist заявляет, что команда президента США Дональда Трампа хочет избавиться от Зеленского. Утверждается, что выборы президента Украины он проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Авторы статьи предполагают, что сейчас бывший комик максимально тянет время ради торга. Трамп же приписывает Зеленскому рейтинг всего 4%. Этими словами он дал понять, что за него решили всё. The Telegraph пишет, что Европа пытается выторговать для Украины гарантии безопасности. США пока не горят желанием спасать Киев, так как приоритеты поменяли. Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что судьба у Зеленского незавидная.