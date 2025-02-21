Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР

Ранее Патель трудился в Совете национальной безопасности при президенте, был советником временного директора национальной разведки. Под конец первого срока Трампа он возглавлял аппарат министра обороны. Патель известен своей крайней преданностью Трампу и верит в то, что выборы 2020 года были сфальсифицированы демократами, включая экс-президента Джо Байдена. Он также призывал к чисткам в ФБР и Министерстве юстиции.