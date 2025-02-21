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Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кэша Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает канал C-SPAN. Ожидается, что Патель вскоре примет присягу.

Кандидатура Пателя была утверждена на десять лет. Его выдвижение на должность прошло с инициативы лидера республиканской партии Дональда Трампа ещё в конце ноября 2024 года.

Ранее Патель трудился в Совете национальной безопасности при президенте, был советником временного директора национальной разведки. Под конец первого срока Трампа он возглавлял аппарат министра обороны. Патель известен своей крайней преданностью Трампу и верит в то, что выборы 2020 года были сфальсифицированы демократами, включая экс-президента Джо Байдена. Он также призывал к чисткам в ФБР и Министерстве юстиции.

На заседаниях юридического комитета Сената Патель заявил о намерении восстановить верховенство закона в Минюсте и ФБР, игнорируя политические предпочтения. Он также выразил готовность проводить расследования в отношении нескольких лиц, включая тех, кто критиковал Трампа.

Как сообщал Life.ru, ранее в США уволили группу агентов ФБР, расследовавших тайное влияние «руки Кремля». Оперативную группу по расследованию иностранного влияния упразднили в целях экономии.