Предатель из КВН: как комик Игорь Ласточкин стал украинцем и карателем ВСУ

Можно предположить, что комик будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр». У него там друзья, с которыми он встречал Новый год. Это подразделение известно тем, что осуществляло карательные операции в Донбассе. После начала спецоперации оно участвовало в боях у Сум, под Харьковом и в районе Покровска — Карловки.