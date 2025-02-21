Посольство Израиля в РФ приспустило флаг в знак траура по погибшим заложникам

Как сообщал Life.ru, речь идёт о телах 33-летней Шири Бибас, её двухлетнего сына Кфира, пятилетнего Ариэля и 83-летнего Одеда Лифшица, которые были похищены 7 октября 2023 года. Кфир был самым младшим среди израильских заложников, ему было всего девять месяцев, когда он оказался в плену. 1 февраля «Хамас» освободил его отца, 35-летнего Ярдена Бибаса.