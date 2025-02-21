Сходка обиженных: Как Лондон и Анкара наносят Эр-Рияду удар в спину

Анкара всегда поддерживала Британию, когда та ещё была в ЕС, в её спорах с Брюсселем. В ответ Лондон всегда воздерживался от общеевропейской критики политики Эрдогана, его действий в Сирии и Ливии, шантажа ЕС с беженцами и т.д. Если вся Европа закрыла глаза на попытку переворота в 2016-м, то Британия выступила на стороне Эрдогана, отправив в Анкару занимавшего тогда пост главы МИД Бориса Джонсона (правнука министра внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи — Али Кемаля). А организовывал поездку друг Эрдогана и ярый пантюркист, тогдашний посол Британии в Турции — Ричард Мур, который уже в то время активно продавливал концепцию помощи Турции стать ведущим региональным игроком в противовес России.