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Economist: США могут ввести ограничения на военную мощь Украины

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может установить ограничения на военную мощь Украины в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Источник: AP 2024

Отмечается, что Вашингтон «может попытаться установить нестабильный режим прекращения огня на Украине со слабыми гарантиями безопасности, которые ограничивают право Украины на перевооружение». Издание уточнило, что возможность окончания конфликта в подобном варианте должна побудить европейские страны выделять больше средств на собственную оборону.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.