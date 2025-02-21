Economist: США могут ввести ограничения на военную мощь Украины

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.