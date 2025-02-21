Лавров: конфликт на Украине можно решить, устранив его первопричины

Россия и Соединенные Штаты обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что решить украинский конфликт можно только через устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит пресс-служба дипведомства.
«Понимание того, что решение проблемы может быть найдено только через устранение первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по соблюдению прав человека, включая права на язык и религию, и обеспечение принципа неделимости безопасности в Европе, постепенно становится очевидным. Этот вопрос обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде», — заявил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что урегулированию конфликта препятствует бесконтрольная финансовая помощь и поставка оружия киевскому режиму со стороны его спонсоров.
Ранее Лавров, выступая на встрече министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге, отметил, что на российско-американских переговорах по Украине в Саудовской Аравии шла речь о том, что Западу следует принять новую расстановку сил в мире.
Напомним, переговоры в Эр-Рияде состоялись 18 февраля, Россию представляли Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи делегаций США и России заявил, что обсуждения укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома сказал, что разочарован тем, что Киев за последние три года не воспользовался возможностями достичь мира.