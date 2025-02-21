Лавров: конфликт на Украине можно решить, устранив его первопричины

Напомним, переговоры в Эр-Рияде состоялись 18 февраля, Россию представляли Сергей Лавров и помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи делегаций США и России заявил, что обсуждения укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома сказал, что разочарован тем, что Киев за последние три года не воспользовался возможностями достичь мира.