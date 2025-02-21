США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ

По словам источника, несколько помощников Зеленского убеждают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему оправдать поддержку Украины со стороны США.
«В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал источник.
Источники с обеих сторон говорят, что сделка становится все более вероятной.
Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.