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США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и украинские источники.

Источник: AP 2024

По словам источника, несколько помощников Зеленского убеждают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему оправдать поддержку Украины со стороны США.

«В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал источник.

Источники с обеих сторон говорят, что сделка становится все более вероятной.

Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.