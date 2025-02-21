Вэнс: без помощи США ни Зеленского, ни Украины уже не существовало бы

«Зеленский, а также его страна уже не существовали без щедрости США. Поэтому пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом Трампом, пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя его. Это оскорбительно для самого Зеленского, для меня и для народа Соединенных Штатов. Также это еще и глупо», — заявил Вэнс.