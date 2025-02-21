Вэнс: без помощи США ни Зеленского, ни Украины уже не существовало бы

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что ни Владимир Зеленского, ни Украины уже не существовало бы без поддержки Вашингтона.
На полях конференции консерваторов CPAC, проходящей в эти дни в американской столице, он призвал главу киевского режима сказать США спасибо за щедрость.
«Зеленский, а также его страна уже не существовали без щедрости США. Поэтому пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом Трампом, пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя его. Это оскорбительно для самого Зеленского, для меня и для народа Соединенных Штатов. Также это еще и глупо», — заявил Вэнс.
Ранее Вэнс пригрозил Зеленскому из-за публичных оскорблений Трампа в СМИ.