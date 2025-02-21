Макрон заявил о необходимости согласовать план «массивной обороны» Европы

По его словам, такая необходимость назрела в связи с возобновившимися переговорами Москвы и Вашингтона, с неопределенностью в части дальнейшей поддержки НАТО со стороны США и требований к странам ЕС от президента Дональда Трампа вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности. Упомянул Макрон и планы Штатов по присоединению Гренландии, а также якобы предпринимаемые Россией агрессивные действия в отношении Европы.