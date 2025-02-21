Макрон заявил о необходимости согласовать план «массивной обороны» Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что странам Европы в условиях неопределенности нужно согласовать план «массивной обороны», увеличив инвестиции в производство вооружений на своей территории.
По его словам, такая необходимость назрела в связи с возобновившимися переговорами Москвы и Вашингтона, с неопределенностью в части дальнейшей поддержки НАТО со стороны США и требований к странам ЕС от президента Дональда Трампа вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности. Упомянул Макрон и планы Штатов по присоединению Гренландии, а также якобы предпринимаемые Россией агрессивные действия в отношении Европы.
«Нам нужен план массивной обороны, стратегия на пять-десять лет вперед… Необходимы масштабные инвестиции в европейские оборонные предприятия, чтобы они были в приоритете при осуществлении закупок… Европейцы должны делать больше, чтобы снять с американцев часть бремени по защите ЕС и стать еще более автономными», — сказал Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.
Президент Франции также добавил, что соответствующие стратегические решения должны быть приняты в ближайшие недели.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Макрона призраком Наполеона после слов президента Франции о том, что он — гарант безопасности в Европе, и Париж возьмет на себя полную ответственность за мир.