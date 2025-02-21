В НАТО поддержали мирную инициативу Дональда Трампа по Украине

Рютте подчеркнул, что важно, чтобы лидер США начал эту инициативу вместе с Россией. Однако для достижения мирного соглашения необходимы надёжные гарантии безопасности.
Кроме того, он не исключил возможность размещения европейских военных на Украине для обеспечения будущего мирного соглашения. США, по его словам, не против такого предложения. Рютте также упомянул, что страны, такие как Нидерланды, Дания, Великобритания и Франция, обсуждают возможные варианты поддержки мирного соглашения.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауду за организацию переговоров между РФ и США. Напомним, 18 февраля прошли переговоры делегаций РФ и США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что в ходе разговора члены делегаций много шутили.