«Росатом» сообщил о работе над замкнутым ядерным топливным циклом

Кроме того, на форуме прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей», где обсуждалось освоение квантовых технологий к 2030 году. Это событие должно способствовать развитию квантовой индустрии в России, объединяя поставщиков, заказчиков и инвесторов.