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«Росатом» сообщил о работе над замкнутым ядерным топливным циклом

В первый день форума «Росатом» провёл сессию под названием «Новые материалы для атомной энергетики». Специалист проектного направления «Прорыв» Александр Жеребцов анонсировал создание материалов, необходимых для реализации замкнутого ядерного топливного цикла.

Источник: Life.ru

«Мы проектируем компактное автоматизированное производство для переработки отработавшего ядерного топлива, используя современные робототехники. При этом возникают новые требования к конструкционным материалам и оборудованию», — отметил Жеребцов.

В госкорпорации также добавили, что для пирохимических процессов, основанных на расплаве хлоридов, требуются материалы, способные сохранять свои характеристики на протяжении длительного времени.

Кроме того, на форуме прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей», где обсуждалось освоение квантовых технологий к 2030 году. Это событие должно способствовать развитию квантовой индустрии в России, объединяя поставщиков, заказчиков и инвесторов.

Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям «Росатома», предложила создать платформу для взаимодействия высокотехнологичных компаний, целью которой будет разработка перечня промышленных задач, для решения которых необходимы квантовые вычисления.

Ранее в Москве состоялось заседание, посвящённое 80-летию атомной промышленности России. Там «Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки.