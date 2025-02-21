«Росатом» сообщил о работе над замкнутым ядерным топливным циклом

«Мы проектируем компактное автоматизированное производство для переработки отработавшего ядерного топлива, используя современные робототехники. При этом возникают новые требования к конструкционным материалам и оборудованию», — отметил Жеребцов.
В госкорпорации также добавили, что для пирохимических процессов, основанных на расплаве хлоридов, требуются материалы, способные сохранять свои характеристики на протяжении длительного времени.
Кроме того, на форуме прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей», где обсуждалось освоение квантовых технологий к 2030 году. Это событие должно способствовать развитию квантовой индустрии в России, объединяя поставщиков, заказчиков и инвесторов.
Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям «Росатома», предложила создать платформу для взаимодействия высокотехнологичных компаний, целью которой будет разработка перечня промышленных задач, для решения которых необходимы квантовые вычисления.
Ранее в Москве состоялось заседание, посвящённое 80-летию атомной промышленности России. Там «Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки.