Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов автобусов

20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Никто не пострадал, так как автобусы были пусты. В двух других машинах обнаружили несработавшие устройства с таймерами и надписями на иврите и арабском языке.