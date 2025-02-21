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Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов автобусов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма». Это решение было принято после взрывов нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьера.

Источник: Life.ru

20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Никто не пострадал, так как автобусы были пусты. В двух других машинах обнаружили несработавшие устройства с таймерами и надписями на иврите и арабском языке.

ЦАХАЛ и израильская служба безопасности начали расследование инцидента и закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, которая в срочном порядке вернулась из командировки в Марокко.