Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов автобусов

20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Никто не пострадал, так как автобусы были пусты. В двух других машинах обнаружили несработавшие устройства с таймерами и надписями на иврите и арабском языке.
ЦАХАЛ и израильская служба безопасности начали расследование инцидента и закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.
После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, которая в срочном порядке вернулась из командировки в Марокко.