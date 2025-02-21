Риторика не туда: Уолтц поставил разочаровавшего Трампа Зеленского на место

По оценке Уолтца, Зеленский выбрал не ту сторону для обсуждений и позволяет себе вызывающие заявления в сторону Трампа в то время. Киев же, по словам советника лидера Белого дома, не ведёт конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединёнными Штатами полезных ископаемых с Украины.