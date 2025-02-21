В Раде заговорили о подготовке к выборам на Украине

«В Раде утверждают, что, как только будет подписан мирный договор, а это должно произойти в ближайшее время, нас ждут президентские, парламентские, а затем и местные выборы», — сказала депутат.
По информации Скороход, сейчас активно обсуждается, как помочь всем желающим, включая военных, принять участие в выборах. В связи с этим в Раде разрабатывают изменения в Избирательный кодекс и другие связанные документы.
«Как ни крути, какие-то изменения уже происходят», — добавила она.
Ранее украинские парламентарии заявили, что Владимир Зеленский должен обратиться к народу и официально отказаться от участия в предстоящих президентских выборах на Украине. Только так, по мнению депутатов, можно восстановить доверие Вашингтона, которое было подорвано после прихода Дональда Трампа к власти.