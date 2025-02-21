Жительница ЛНР Вахник: ВСУ привозили в Лисичанск техводу под видом питьевой

В ходе боёв за Лисичанск в Луганской Народной Республике украинские солдаты доставляли людям техническую воду, выдавая её за питьевую, и насмехались над нехваткой еды у мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказала Ольга Вахник, которая вместе со своей мамой, ветераном Великой Отечественной войны, оставалась в городе.
«Мы стояли в очереди за продуктами по три-четыре человека. Должна была приехать машина. Украинские солдаты ехали мимо нашей очереди на танках и смеялись. Они все повылазили на танки и сидели сверху, показывая на нас пальцами и смеясь. А мы стояли в этой очереди», — вспоминает Ольга.
По её словам, когда в городе отключили воду, украинские военные начали привозить её в цистернах. Они говорили людям, что эту воду можно пить, не уточняя, что это техническая вода, взятая из искусственного водоёма.
«Я быстро набрала два ведра воды. Рядом стоял украинский солдат. Вода была мутная. Я спросила у него, можно ли её пить. Он ответил, что можно. Я отошла с этими вёдрами в сторону, и ко мне подошла женщина. Она сказала: “Ольга Ивановна, не пейте эту воду. Они привозят её из искусственного водоёма, где люди купались. Это техническая вода для промывки унитазов”. А он мне говорит: “Пейте”», — рассказала женщина.