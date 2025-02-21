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Экс-премьер Британии Трасс указала на движение страны к моральному банкротству

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс раскритиковала сложившуюся в стране систему и указала на путь государства к моральному банкротству. Об этом она заявила 20 февраля в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Источник: Reuters

«Британская система глубоко прогнила. Британия становится несостоявшимся государством. Мы находимся в таком положении, когда мы почти достигли морального, общественного и экономического банкротства», — приводит слова Трасс газета The Guardian.

Политик также выступила с критикой судебной системы страны. По ее словам, из-за реформ предшественника Трасс, Тони Блэра, судебная система «больше не несет ответственности».

«Сейчас в Великобритании существует серьезная проблема: судьи принимают решения, которые должны принимать политики. Государство сейчас терпит крах, не работает. Решения принимаются не политиками», — заявила она.

13 февраля протестующие фермеры вынудили премьер-министра Великобритании Кира Стармера прервать визит в графство Бакингемшир на юго-востоке Англии. Они приехали на тракторах в знак протеста против изменений в налоге на наследство.