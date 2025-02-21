Экс-премьер Британии Трасс указала на движение страны к моральному банкротству

«Британская система глубоко прогнила. Британия становится несостоявшимся государством. Мы находимся в таком положении, когда мы почти достигли морального, общественного и экономического банкротства», — приводит слова Трасс газета The Guardian.
Политик также выступила с критикой судебной системы страны. По ее словам, из-за реформ предшественника Трасс, Тони Блэра, судебная система «больше не несет ответственности».
«Сейчас в Великобритании существует серьезная проблема: судьи принимают решения, которые должны принимать политики. Государство сейчас терпит крах, не работает. Решения принимаются не политиками», — заявила она.
13 февраля протестующие фермеры вынудили премьер-министра Великобритании Кира Стармера прервать визит в графство Бакингемшир на юго-востоке Англии. Они приехали на тракторах в знак протеста против изменений в налоге на наследство.