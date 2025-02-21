Маск получил бензопилу в подарок от президента Аргентины

Во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Маск был приятно удивлён, когда к нему вышел Милей с бензопилой в руках. Президент Аргентины передал инструмент, и Маск, приняв его, выразил благодарность Милею и обменялся с ним рукопожатием. Затем он поднял бензопилу над головой.