Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150%

Вы знаете, страны БРИКС пытались уничтожить наш доллар. Они хотели создать новую валюту. Поэтому, когда я пришёл, первое, что я сказал — любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150 процентов", — сказал он.