Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150%

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «пригрозил» государствам БРИКС пошлинами в размере 150 процентов «за любую попытку» сделать альтернативу доллару.
Вы знаете, страны БРИКС пытались уничтожить наш доллар. Они хотели создать новую валюту. Поэтому, когда я пришёл, первое, что я сказал — любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150 процентов", — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в американской столице.
Он также не исключил, что государства БРИКС «возможно, намерены использовать китайский юань».
Ранее Трамп заявил, что возможные торговые пошлины на продукцию государств БРИКС могут составить не менее ста процентов.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании валюты БРИКС преждевременно. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что Трампу следует рассказать об основных задачах объединения.