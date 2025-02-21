Трамп вновь заявил, что США претендуют на Панамский канал и Гренландию

Ранее Трамп выражал свою обеспокоенность по поводу передачи канала Панаме, утверждая, что это ослабило позиции Соединенных Штатов в регионе. Он также указал на то, что в последние годы китайские компании значительно усилили свое влияние на инфраструктуру канала.