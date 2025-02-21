Трамп вновь заявил, что США претендуют на Панамский канал и Гренландию

Соединенные Штаты должны вернуть контроль над Панамским каналом, а также продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с губернаторами-республиканцами.
«Мы должны вернуть Панамский канал, ведь сегодня Китай фактически забрал его себе», — сказал президент, напомнив, что возведение этого «самого прибыльного объекта в истории» в свое время обошлось Штатам в колоссальную сумму, стоило тысячи жизней.
«Но Джимми Картер просто отдал его за 1 доллар», — сказал Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что США не прекратили «присматриваться к Гренландии».
Ранее Трамп выражал свою обеспокоенность по поводу передачи канала Панаме, утверждая, что это ослабило позиции Соединенных Штатов в регионе. Он также указал на то, что в последние годы китайские компании значительно усилили свое влияние на инфраструктуру канала.
По его мнению, Вашингтон не должен допустить утраты контроля над этим стратегически важным водным путем, который соединяет Атлантический и Тихий океаны.
Также, напомним, Трамп высказывался о возможности покупки Гренландии, заявляя, что это стратегически важная территория для США.