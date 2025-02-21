Депутат ФРГ Добриндт: мир на Украине должны будут обеспечивать бойцы ВСУ

Немецкий депутат Александер Добриндт выразил мнение, что «миротворцами» после завершения украинского конфликта должны выступить сами бойцы Вооружённых сил Украины.
По его словам, идея отправки на Украину миротворческих сил из ЕС является «совершенно иллюзорной».
«Они должны обеспечивать сохранение мира. Что мы можем сделать, так это привести их в состояние, которое позволит обеспечивать сохранение мира», — сказал председатель земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге, говоря об украинских военных.
Высказывание прозвучало в ходе предвыборных теледебатов. Депутат также заявил, что в рядах ВСУ насчитывается свыше 800 тысяч человек.
При этом Добриндт отметил, что западные государства могут поставлять оружие, а также оказывать логистическую поддержку Киеву.
Ранее депутат Бундестага Грегор Гизи заявил, что в случае урегулирования конфликта беженцы с Украины должны будут покинуть ФРГ. По его словам, останутся только «те, кто хорошо интегрировался» в стране.