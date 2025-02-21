Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта: Украина должна быть нейтральной

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта выразил мнение, что Украина должна стать «нейтральным государством».
Глава республики, расположенной в Юго-Восточной Азии, привёл в качестве примера Швейцарию.
«Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела», — сказал он в интервью РИА Новости.
Рамуш-Орта таже отметил, что Украине не следует вступать в Североатлантический альянс.
Кроме того, лидер Восточного Тимора оценил инициативу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине. Он заявил, что Трамп предложил «честное решение».
«Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своём подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение», — отметил лауреат Нобелевской премии мира.
Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что Украина должна стать демилитаризованным государством.
Ранее сообщалось, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» предложила считать Украину нейтральной страной.